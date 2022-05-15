Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Германия препятствует получению Украиной статуса члена кандидата в Евросоюз.

Об этом он рассказал во время стрима на Facebook.

Министр уверен, что Украина станет членом ЕС в любом случае, а уже в ближайшее время получит статус кандидата - и вопрос лишь в том, какой будет роль Германии в этом процессе.

"Я им сказал очень простую вещь. Смотрите: это все равно произойдет. Это неизбежно. Однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно, а мы хотим, чтобы это произошло своевременно – в июне на саммите ЕС", - сказал Кулеба.

По его мнению, у Берлина сейчас есть шанс сделать историческое решение и избежать политической ошибки.

"Выбор перед немецкими элитами очень прост: либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего лидерства", – сказал министр.

Из его слов можно сделать вывод, что Германия создаёт некие препятствия для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне, комментирует слова Кулебы Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в коалиции Бундестага поддержали вступление Украины в ЕС. Но признали, что это займет долгие годы.

Между тем в МИД Франции сообщили, что на уровне глав государств и правительств заявку Украины на вступление в Евросоюз обсудят на в Евросовете уже в следующем месяце.