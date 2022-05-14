Партия-член коалиции в Бундестаге выступила за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт, передает Augsburger Allgemeine.

"Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это", - заявил депутат.

При этом он констатирует, что ускоренной процедуры приема стран в ЕС не существует, поэтому быстро этого не произойдет.

"Для получения членства в ЕС в стране часто необходимы фундаментальные структурные изменения", - добавил он, отметив, что этот процесс может затянуться на долгие годы.

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер также выступил за ускорение процесса.

"Если президент Зеленский просит дать четкий сигнал для своей страны о вступлении в ЕС, то ответ от стран ЕС должен быть: "Да, добро пожаловать", — заявил он.

Ранее в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС обсудят в июне.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. А 21 марта в Брюсселе начали ее рассматривать.

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Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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