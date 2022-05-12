На уровне глав государств и правительств заявку Украины на вступление в Евросоюз обсудят на в Евросовете уже в следующем месяце.

Об это заявил МИД Франции, сообщают СМИ.

"Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - заявил представитель французского МИД.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. А 21 марта в Брюсселе начали ее рассматривать.

Недавно Украина заполнила вторую часть опросника для Евросоюза, который необходим для предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Вместе с тем, Макрон считает, что между статусом кандидата и статусом члена ЕС Украине могут понадобиться десятилетия. В Австрии говорят, что Украина не станет членом ЕС в ближайшие пять-десять лет.

Тем временем, Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в ЕС.