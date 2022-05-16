Евросоюз получил все ответы Украины на вопросник ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

По его словам, сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Евросовета по заявке Украины в ЕС.

Украина рассчитывает получить статус кандидата в июне, а стать членом ЕС - в 2024 году.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. А 21 марта в Брюсселе начали ее рассматривать.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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