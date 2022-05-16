В Москве сегодня открылся юбилейный саммит ОДКБ - военного союза во главе с Россией, куда входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. ОДКБ был создан 30 дет назад.

Там уже выступил белорусский лидер Александр Лукашенко и заявил, что нужно всем "крепить ряды": "Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку".

Также он обвинил Польшу в намерении захватить часть Украины.

"Самая опасная сегодня тенденция в Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить ее", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Украине и в Польше эти обвинения называют фейком.

Ранее мы приводили слова Дуды, который считает, что между Польшей и Украиной скоро не будет границы.

Также сообщалось, что Лукашенко допустил атаку Польши на Беларусь и пригрозил Варшаве россиянами.

Вместе с тем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.