Американский Институт изучения войны в ночь с 15 на 16 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне сейчас делают акцент на окружении Северодонецка.

Об этом сообщается в отчете Института.

Достижение административных границ Донецкой области пока не продвигается.То есть речь идет о "малом" окружении в Луганской области, а не более широком охвате всего северного Донбасса.

РФ не продвинулась на Славянском направлении из-за неудачных наступательных действий в районе Изюма, где активно действует украинская авиация (в том числе в тылу противника восточнее Изюма).

Российские войска продолжали наносить артиллерийские, воздушные и морские удары по металлургическому комбинату "Азовсталь", сообщает Институт изучения войны.

Кроме того, сообщается, что российские силы укрепляют захваченные населенные пункты на юге, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, что указывает на цель постоянного контроля этих территорий. Россияне роют систему траншей и строят бетонные укрепления.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня, 15 мая.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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