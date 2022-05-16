Утром в понедельник, 16 мая, российские войска обстреляли Николаев. Попадание пришлось по Ингульскому району города.

Об этом сообщает ГСЧС.

Из-за обстрела произошел пожар на крыше магазина на проспекте Центральном, загорелся припаркованный во дворе рядом с магазином легковой автомобиль.

Недалеко от места происшествия найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня, сообщает "Суспильне".

Отметим, что о взрывах в Николаеве в 05:35 16 мая сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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