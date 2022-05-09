В Николаеве, где с 12 апреля нет воды, начали восстанавливать водоснабжение. Но пить водопроводную воду нельзя, она - техническая.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сейчас промывка системы, пить воду ни в коем случае нельзя, можно загреметь в инфекционку", - заявил Ким.

Ранее Ким сообщал, что водопроводная вода в Николаеве может появиться к 15 мая. На это Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен.

Кроме того, в Николаевской области наблюдается интенсификация боевых действий, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что обстрелы участились к 9 мая. Недавно в городе из-за обстрелов была повреждена контактная сеть, из-за чего наблюдались сбои с троллейбусным сообщением в городе. Также несколько дней назад 290 абонентов остались без газа из-за обстрелов области.

Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.