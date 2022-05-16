Украина отбросила россиян от Киева и Харькова, а потому может отбросить россиян и из других регионов, включая Донбасс и Крым.

Такое мнение высказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин в интервью Европейской правде.

"Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что вы отбросите россиян и из других оккупированных регионов", – сказала она.

По ее словам, США не ставят Украине каких-либо условий в отношении того, можно ли использовать поставляемое оружие против российской армии в Донбассе и Крыму, - "решение об этом остается за Украиной".

"Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, "США специально не предоставляют достаточное количество оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать. Это абсолютная ложь. И самое простое доказательство - тот факт, что вы все же отбросили армию РФ с севера Киевщины и из Харьковщины. И мы хотим, чтобы вы отбросили армию РФ и на других направлениях", – сказала Квин.

Ранее "Страна" писала, что по словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, переломный момент в войне наступит уже в августе, а большинство битв Украина завершит до конца года. Также Буданов уверен, что по итогам войны Украина вернет все территории страны, признанные международным правом, в том числе и Крым с Донбассом.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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