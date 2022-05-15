Российские войска ночью обстреляли Львовскую и Днепропетровскую области. Об этом сообщили губернаторы регионов в Фейсбуке.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что во Львовской области ракетный удар был нанесен около 04:30 и пришелся по одному из объектов военной инфраструктуры.

По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется.

В Днепропетровской области, по словам председателя местной ОВА Валентина Резниченко, россияне в полночь дважды обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Попали между селами, никто не пострадал.

Напомним, что вчера россияне также обстреливали из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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