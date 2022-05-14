Российские войска с территории России снова обстреляли Сумскую область вечером в субботу, 14 мая. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

"Враги обстреляли Великописаревскую громаду. Около шести выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy)

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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