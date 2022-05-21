Британская разведка свою утреннюю сводку посвятила "войне беспилотников".

Основные тезисы в сводке Минобороны Британии:

1. В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких потерь. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

2. Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она усовершенствовала в Сирии. При ней используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые потом поражаются авиацией или артиллерией.

3. Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

4. Российские самолеты в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией - вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов.

5. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки российских сил будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности.

Напомним, что вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал поставки в армию стратегических беспилотников. Не исключено, что именно с этим связано внимание к теме у британской разведки.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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