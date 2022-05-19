Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом сообщает канцелярия премьера Бориса Джонсона по итогам сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили ряд вопросов, включая военную поддержку и глобальную продовольственную безопасность. Президент Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе и продолжающейся борьбе за возвращение всей суверенной территории Украины и противодействии российской дезинформации в оспариваемых районах.

Также обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию ​​и Германию, для определения долгосрочной безопасности Украины.

Премьер-министр выразил серьезную озабоченность растущими глобальными последствиями незаконного вторжения России и трусливой и безрассудной блокады президентом Путиным черноморских портов Украины, включая рост цен на продукты питания в развивающихся странах. Они рассмотрели варианты открытия важнейших морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна и обязались направить свои команды на срочную работу над следующими шагами.

В завершение премьер-министр поздравил президента Зеленского с Днем вышиванки и подтвердил твердую солидарность Соединенного Королевства с народом Украины.

Напомним, Германия предоставит Чехии 15 танков Leopard 2 взамен переданной Украине военной техники.

Накануне между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за затягивания передачи Украине семи зенитных самоходных установок Gepard.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит вооружать Украину, но не хочет вступать в военные действия с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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