Германия предоставит Чехии 15 танков Leopard 2 в рамках процедуры обмена - взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила Киеву. Бундесвер также возьмет на себя обучение чешских солдат управлять техникой.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала это событие.

"Обмен вооружением с Чехией - еще один очень хороший пример того, как мы можем быстро и легко поддержать Украину в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехия поставляет тяжелое вооружение, мы помогаем закрывать бреши танками "Леопард" с немецких промышленных складов. Кабинет министров в Праге принял такое решение сегодня, и я это однозначно приветствую. Кроме того, в будущем мы будем еще более тесно сотрудничать с нашими чешскими союзниками в области вооружений. Это правильный путь к укреплению роли Европы в НАТО", - сказала чиновница.

Германия сама инициировала поставку 15 танков Leopard 2 A4, стоящих на вооружении немецкой армии. Связанные с этим расходы возьмет на себя ФРГ. Боеприпасы и запасные части также будут включены в поставку. Для этого готовятся все необходимые соглашения.

Ранее "Страна" писала, что Чехия ведет переговоры с Германией о поставках немецких танков Leopard, чтобы заменить танки Т-72, которые Прага может поставить Киеву.

Также мы приводили опасения Дмитрия Кулебы по поводу того, что в мире закончится советское оружие, которое поставляют в Украину.