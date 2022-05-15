Сразу 89 гаубиц из Соединенных Штатов уже находятся в Украине, многие - на передовой.

Об этом сообщает посольство США в Украине в своем Facebook.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - говорится на странице посольства.

Ранее украинская власть официально продемонстрировала, что британские гаубицы М777, поставляемые США, уже в украинской армии. Гаубица М777 может стрелять не только стандартными 155-мм снарядами, но и управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M982 Excalibur, точность попадания которых намного выше.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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