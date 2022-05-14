Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) утверждают, что будут поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом главами Министерств иностранных дел стран G7.

"Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в документе.

Ранее мы также сообщали, что на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны хотят инициировать бюджетную поддержку Украины в размере почти 30 миллиардов евро из расчёта, что война закончится в течение года.

В то же врем министр финансов Украины в интервью The Guardian выразил недовольство скоростью поступления западной финансовой помощи Украине. Тем более, что в стране решили не сокращать социальные расходы, несмотря на войну.

Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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