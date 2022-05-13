На встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны хотят инициировать бюджетную поддержку Украины в размере почти 30 миллиардов евро из расчёта, что война закончится в течение года. Об этом сообщает Spiegel.

Сумма связана с ранее озвученной потребностью Украины в 5 млрд евро ежемесячно для поддержания государственных операций и функционирования экономики.

"Помощь будет предоставляться в виде кредитов и грантов. Так чтобы Киеву не пришлось все возвращать. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает окончание боевых действий в течение года", - пишет Der Spiegel.

"Отметим, что суммы в 30 млрд хватит только на 6 месяцев (если считать по 5 млрд в месяц). То есть либо на Западе думают, что война закончится за полгода, либо в месяц готовы давать не 5 млрд, а 2,5 млрд евро", - анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Международный валютный фонд (МВФ) считает расчеты понятными и приходит к аналогичным цифрам.

Ранее Британия анонсировала выделение Украине финансовой помощи на $1,6 миллиарда.

Также министр финансов Украины в интервью The Guardian выразил недовольство скоростью поступления западной финансовой помощи Украине. Тем более, что в стране решили не сокращать социальные расходы, несмотря на войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.