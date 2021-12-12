Государства-члены "большой семерки" (G7) призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта между двумя странами. Несмотря на напряженную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы возобновить диалог.

Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Ливерпуле сообщает DW.

Глава МИД Германии указала на возможность встречи в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции, и Германии.

"Приглашение на эту встречу уже несколько недель, несколько месяцев лежит на столе", - сказала она.

По словам Бербок, еще одним каналом взаимодействия может стать Совет НАТО - Россия.

По словам главы МИД ФРГ, переговоры должны привести к снижению напряженности на российско-украинской границе. Кроме того, все страны "Большой семерки" сходятся во мнении, что в Европе не может быть изменения границ.

"Все члены G7 придерживаются четкой общей позиции, согласно которой пересечение этой линии будет иметь огромные политические и экономические последствия", - добавила глава МИД ФРГ.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил ситуацию с РФ и Украиной с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Их встреча состоялась в Ливерпуле накануне саммита G7.

Также мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле 11 декабря договорился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо продолжать консультироваться по ситуации вокруг Украины.