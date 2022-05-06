Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он не удовлетворен скоростью, с которой финансовая помощь поступает из-за рубежа.

Об этом Марченко сказал на онлайн-брифинге, сообщает Guardian.

По словам министра, Украина изо всех сил пытается сбалансировать свой бюджет после 10 недель войны.

Также Марченко призвал ввести полное международное эмбарго на поставки российской нефти и газа.

По его словам, из-за "недостаточности введенных санкций", Москва все еще чувствует себя "вполне комфортно" благодаря высоким ценам на нефть и газ.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала войны Украина получила более 12 млрд долларов поддержки в виде оружия и финансов.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил о запуске платформы United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.