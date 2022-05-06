С начала войны Украина получила более 12 млрд долларов поддержки в виде оружия и финансов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что в Варшаве на международной конференции доноры собрали $6,5 млрд для помощи Украине.

Такие страны, как Финляндия, Чехия, Хорватия и другие пообещали выделить миллионы евро на поддержку гуманитарных и военных усилий в Украине в рамках конференции, организованной Польшей и Швецией.

Сама Польша дополнительно выделит Киеву 100 млн евро гумпомощи.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.