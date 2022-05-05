В Варшаве прошла донорская конференция. На ней собрали для Украины $6,5 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

Такие страны, как Финляндия, Чехия, Хорватия и другие пообещали выделить миллионы евро на поддержку гуманитарных и военных усилий в Украине в рамках конференции, организованной Польшей и Швецией.

Сама Польша дополнительно выделит Киеву 100 млн евро гумпомощи.

Также Моравецкий заявил о необходимости ужесточения санкций против РФ.

"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимо. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - заявил он.

Ранее "Страна" рассказывала, что в польских СМИ пишут о войне и отношениях с Украиной: "Раздел Украины" и "путинизация" Польши.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.