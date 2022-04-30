В Пентагоне заявили, что вспомогательный пакет военной помощи на 33 миллиарда долларов, запрос о котором Белый дом отправил Конгрессу, оплатит военные поставки Украине на пять месяцев вперед. Как скоро США начнут распределять новый пакет помощи Киеву после того, как тот обретет силу закона, решит Конгресс.

Об этом сказал 29 апреля на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"Как отметил президент Байден, в случае быстрого утверждения Конгрессом этот пакет помощи может быть реализован в ближайшие пять месяцев. Как только Конгресс его утвердит, мы вполне можем вместить его в рамки нынешнего финансового года (который истекает 30 сентября – Ред.)", – сказал Кирби.

Он добавил, что эксперты из Пентагона уже выясняют у украинской стороны, в каких видах вооружений у них есть необходимость прежде всего.

"Что мы пытаемся сделать, это предоставить им системы, которые они могут поставить на вооружение в течение, скажем, недели, то есть это будут необязательно новейшие системы, а скорее те, которые близки к таким системам, с которыми они уже знакомы и которые не потребуют значительного периода тренировки. Вот на этом мы сейчас фокусируемся... Мы не хотим утруждать их долгой, сложной подготовкой, требующей участия значительного количества личного состава, поскольку они находятся в состоянии активных боевых действий и каждый день несут потери на поле боя", - продолжил Кирби.

Спешку администрации Байдена с оказанием военной помощи Киеву представитель Пентагона объяснил произволом и жестокостями, которые повсеместно творят в Украине российские солдаты.

"Очень трудно смотреть на то, что они делают в Украине, и при этом думать, что любой морально зрелый человек мог бы такое оправдать. Трудно воспринимать эту, давайте называть вещи своими именами, путинскую блажь о том, что дело тут в нацизме и в том, что надо защищать русских в Украине, в то время как ни одному, ни одному из них Украина ничем не угрожала", - сказал Кирби.

О поставках каких именно вооружений идет речь, в Пентагоне пока не уточнили.

Ранее Байден рассказывал, то пойдет новая финансовая помощь Конгресса для Украины.

Между тем в Белом доме заявили, что из пакета в $3,5 миллиардов военной помощи Украине в распоряжении Байдена осталось всего $250 миллионов.