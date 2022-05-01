Госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь с 30 апреля на 1 мая созвонился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Блинкен и Кулеба обсудили планы возвращения американских дипломатов в Украину, речь шла "в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее".

Также они говорили о предоставлении 33 миллиардов долларов на нужды безопасности, экономики и гуманитарной помощи, "чтобы дать Украине возможность победить в бессовестной войне Кремля".

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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