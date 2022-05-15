Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча состоялось в Берлине в рамках саммита министров иностранных дел стран-членов НАТО, на который американский чиновник прибыл сегодня утром.

О переговорах Кулеба сообщил у себя в Twitter.

"Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт добрался до потребителей в Африке и Азии", - написал украинский министр.

Между тем западные СМИ сообщают со ссылкой на Госдепартамент США, что Блинкен объяснял Кулебе нюансы вывоза на мировые рынки заблокированного украинского зерна.

Напомним, вчера в Киеве Зеленский встретил делегацию Сената США во главе с Митчеллом Макконнеллом.

Ранее "Страна рассказывала о недавнем заявлении Дмитрия Кулебы, согласно которому отчуждение территорий Украины на мирных переговорах с Россией невозможно. При этом Кулеба сказал, что не видит ничего плохого в перемирии, если оно станет шагом к "освобождению украинских территорий".