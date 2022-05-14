Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США.

Об этом сенатор рассказал на радиостанции WMAL DC.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", - заявил Пол.

Напомним, сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Киеву.



Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.

Ранее мы писали, что МИД Украины упрекнул сенатора Пола в блокировке помощи Киеву.

Также "Страна" сообщала, что в Пентагоне назвали крайний срок голосования по заблокированному в Сенате пакету военной помощи Украине.