Если Сенат США до 19 мая не проголосует за пакет помощи Украине, поставки оружия для украинской армии могут прерваться.

Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге.

"19 мая – это день, с которого у нас без дополнительных полномочий действительно не будет возможности отправлять новые материалы. К 19 мая это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", – заявил представитель Пентагона.

По словам Кирби, на данный момент в распоряжении Белого дома для помощи Украине остается около 100 млн долларов.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что им к 19 мая нужны дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине "нынешними темпами". Они направили письмо лидеру республиканской оппозиции в сенате Митчу Макконнеллу с призывом не чинить препятствий для утверждения президентского запроса на новые ассигнования.

В то время как президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на дополнительную помощь Украине, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.

Ранее "Страна" сообщала, что республиканец Рэнд Пол заблокировал в Сенате законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

Ранее "Страна" сообщала, что из 40 миллиардов долларов сразу 11 миллиардов будут потрачены на покупку военной техники и оружия из запасов США и отправку администрацией Байдена в Украину.