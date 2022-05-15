В США предупредили иностранные банки, что за помощь российским олигархам и бизнесу в уклонении от санкций против самих банков будут также применены ограничительные меры.

Об этом заявил замглавы минфина США Адевале Адейемо, передает The New York Times.

В частности, такие банки могут потерять доступ к рынкам в США и Европе.

"Если вы окажете материальную поддержку физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас. Я хочу ясно дать понять этим учреждениям и странам, которые, возможно, не принимают санкционные меры: Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы действовать, если они будут делать что-то, что нарушает наши санкции", - предупредил Адейемо.

Он добавил, что американские банки старались не нарушать санкции, но российские частные лица и компании стремились создавать трасты и использовать доверенных лиц в качестве обходного пути. Он также указал на фирмы, которые могут оказывать поддержку находящимся под санкциями олигархам, пытающимся перевести свои яхты в другие порты, чтобы избежать ареста.

Большинство юрисдикций соблюдают санкции, но некоторые, например Объединенные Арабские Эмираты, продолжают предоставлять убежище для российских активов. В Дубае пришвартованы яхты нескольких российских олигархов.

"Вы видели, как несколько российских яхт переходят из портов стран, которые расширили санкции, в страны, которые их не расширили", - сказал Адейемо.

Напомним, что Еврокомиссия планирует объявить уголовным преступлением попытки уклонений от санкций.

Ранее "Страна" писала, что Польша ввела санкции против российских олигархов и "Газпрома".