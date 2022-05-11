Еврокомиссия планирует объявить уклонение от санкций уголовным преступлением в ЕС. Этот шаг поможет странам-членам конфисковать российские активы, замороженные после введения санкций.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников, осведомленных об этом предложении.

Комиссия внесет это предложение в соответствии с положением договора, которое позволяет странам в координации с Европейским парламентом "устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций в отношении особо серьезных преступлений трансграничного характера".

По словам чиновников, этот шаг, в свою очередь, предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов.

По состоянию на апрель страны ЕС конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Эта цифра, вероятно, увеличилась с тех пор, пишет Politico.

Напомним, США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции также коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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