Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония) не будут вводить против России санкции, которые затронут экспорт сельхозпродукции в развивающиеся страны.

Об этом говорится в заявлении глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки", распространенном 14 мая, сообщает американский телеканал CNN.

Это необходимо для того, чтобы не допустить мирового голода или социального кризиса из-за роста цен на еду в развивающихся странах. Голод может наступить из-за блокировки морских портов в Украине и невозможности экспортировать зерно.

Ранее мы писали, что на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны хотят инициировать бюджетную поддержку Украины в размере почти 30 миллиардов евро из расчёта, что война закончится в течение года.

Также "Страна" рассказывала, что по итогам встречи стран G7 наибольшие экономики мира сделали заявление о том, что они будут поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.