Впервые украинская власть официально продемонстрировала, что британские гаубицы М777, поставляемые США, уже в украинской армии.

Фото стрельб из этих пушек публикует Минобороны.

Гаубица М777 может стрелять не только стандартными 155-мм снарядами, но и управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M982 Excalibur, точность попадания которых намного выше.

"Фото таких снарядов тоже есть в подборке от Минобороны. Судя по всему, их поставили Украине. Вопрос только - в каких количествах", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Фото снарядов также опубликовано Министерством обороны Украины.

Напомним, в США заявили, что 89 из 90 обещанных Украине гаубиц М777 уже переданы Украине.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.