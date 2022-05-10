США подтверждают, что украинские военные начали применять американские гаубицы в боях.

Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге.

"То есть подразумевается, что, несмотря на российские удары по ж-д инфраструктуре, военные поставки достигли линии фронта", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины уже применяют тяжелое западное вооружение.

Ранее мы писали, что в Пентагоне подтвердили отправку в Украину почти всех обещанных гаубиц. По словам представителя министерства обороны, США поставили Украине "более 85" из 90 гаубиц, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.