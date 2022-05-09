США поставили Украине большую часть обещанных гаубиц, заявил представитель Минобороны. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает CNN.

По словам представителя министерства обороны, США поставили Украине "более 85" из 90 гаубиц, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

Чиновник также сообщил, что "более 310" украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще "50 с лишним" в настоящее время также проходят обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

По меньшей мере 20 украинцев прошли обучение по беспилотнику Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение по бронетранспортеру (БТР) M113, еще "45 плюс" сегодня завершили обучение по этому БТР, добавил представитель Пентагона.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.