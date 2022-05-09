США поставили Украине минимум 85 гаубиц, всего планируется поставить 90 единиц такого оружия. Об этом сообщает журналистка издания Politico Лара Селигман со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны США у себя в Тwitter.

"В настоящее время в Украину прибыли почти все 90 гаубиц (более 85)... За последние 24 часа в регион прибыло 13 грузов с гуманитарной помощью из семи разных стран", - говорится в сообщении.

Она добавила, что более 310 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с гаубицей M777, а еще более 50 человек сейчас проходят другой курс обучения.

Также украинцев обучают управлению бронетранспортерами из США и управлению дронами Phoenix Ghost, которые, как раньше сообщалось, специально разработали под нужны Украины.

"16 украинцев прошли обучение на бронетранспортере М113; еще более 45 украинцев закончат второй курс сегодня Около 20 украинцев прошли обучение на Phoenix Ghost. В страну прибыло более 20 систем", - сказала журналистка.

Скриншот: Тwitter/Lara Seligman

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.