Более 200 украинских военнослужащих прошли обучение по обращению с американскими гаубицами.

Об этом сообщил 6 мая на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777", - сказал Кирби.

Представитель американского военного ведомства добавил, что в настоящее время еще 150 человек обучаются обращению с гаубицами. Также 15 военных проходят курс обучения по использованию радаров.

Кроме того, 60 военных ВСУ обучились управлению бронетранспортером США М113, а 50 человек проходят тренировку.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен подписать новый пакет военной помощи Украине в размере не менее 100 миллионов долларов. Пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для гаубиц.

Также мы писали, что Германия передаст Украине семь гаубиц PzH 2000 после ремонта.