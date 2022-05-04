90% американских гаубиц, обещанных Украине, уже доставлены адресату. Об этом заявил представитель Министерства обороны США.

Его слова приводит CNN.

"Более 90% из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в двух последних пакетах помощи, фактически находятся в украинских руках", - сказал чиновник.

По его словам, почти 90 000 из 144 000 снарядов для гаубиц сейчас также находятся в Украине.

Но чиновник добавил, что США не отслеживают, куда направляется вся артиллерия после передачи техники украинцам.

"Опять же, куда они идут и как они используются, это зависит от украинцев", - сказал представитель Пентагона.

Вчера "Страна" сообщала, что в Украину прибыла очередная партия военной помощи от США. На этот раз прибыли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для американских гаубиц. Их доставил военно-транспортный самолет ВВС США.

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