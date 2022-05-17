Правительство Германии поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией за последние две недели, в том числе противотанковые гранатометы RGW-90.

Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщается, в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90 (в Бундесвере его называют Matador) у немецкого производителя. Противотанковые мины, скорее всего, поступают из запасов Бундесвера.

Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.

Однако часть анонсированных поставок откладывается, например, зенитные танки "Гепард". Поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало, приходится искать по всему миру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем поддержку Украины. По словам канцлера, что Россия должна вывести войска. Он считает это единственным способом найти решение, без которого не будет мирного урегулирования.

Ранее "Страна" рассказывала о том как Олаф Шольц заявил, что цель Запада - сделать так, чтобы Путин не выиграл войну, но дальше этого целей нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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