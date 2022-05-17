Германия передала Украине дополнительную партию оружия, в том числе противотанковые гранатометы RGW-90
Германия передала Украине дополнительную партию вооружения за последние две недели. В том числе гранатометы RGW-90, которые наша страна заказывала непосредственно у немецкого производителя.
Об этом пишет Spiegel.
Сообщается, что в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.
Информацию о новых поставках подтвердило правительство Украины. Наше государство заказало и оплатило противотанковое оружие RGW-90 непосредственно у немецкого производителя.
Напомним, Германия обсуждает возможность поставки в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T SLM с дальностью действия 40 километров и высотой 20 километров.
Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
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