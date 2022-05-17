Во вторник, 17 мая, около 05:00 российские войска нанесли ракетный удар по Ахтырке Сумской области. Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Также выбило стекла в храме.

Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Живицкий.

Губернатор сообщил, что удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".

По его словам, в результате удара пострадали пять человек. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, из-за этого люди были заблокированы. Пострадал и детский сад "Сказка".

Напомним, войска РФ также нанесли ракетные удары по Черниговской области.

Кроме того, в результате удара по Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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