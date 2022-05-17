Пострадали многие частные дома. Фото: t.me/Zhyvytskyy

Во вторник, 17 мая, около 05:00 российские войска нанесли ракетный удар по Ахтырке Сумской области. Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Также выбило стекла в храме.

Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Живицкий.

Губернатор сообщил, что удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".

По его словам, в результате удара пострадали пять человек. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, из-за этого люди были заблокированы. Пострадал и детский сад "Сказка". 

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

По Ахтырке Сумской области сегодня утром нанесли ракетный удар

Напомним, войска РФ также нанесли ракетные удары по Черниговской области.

Кроме того, в результате удара по Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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