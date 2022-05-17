Ночью с 16 на 17 мая ПВО сбила над Львовской областью три крылатые ракеты, которые прилетели со стороны Черного моря.

Об этом заявляет Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Удар был нанесен в полночь по объектам инфраструктуры Львовской области. ПВО сбила три крылатые ракеты.

Враг атаковал Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате удара повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что повреждения были нанесены обломками сбитой ракеты.

"В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне от границы с Европейским Союзом", - написал Садовой в Telegram-канале.

По его словам, ни одна ракета не приземлилась, все были сбиты. Было две волны ракетной атаки.

Напомним, ранее Козицкий сообщал, что ракетный обстрел во Львовской области велся по военному объекту в Яворовском районе.

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