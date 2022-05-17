Ракетный удар по Львовщине вечером в понедельник, 16 мая, был нанесен по объекту военной инфраструктуры на территории Яворовского района, где на выходных россияне полностью уже разрушили военный объект.

Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

По словам Козицкого, по предварительным данным, сработала система ПВО.

"Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", - написал Козицкий.

Напомним, вчера вечером во Львове очевидцы сообщили о 8-10 взрывах. Мэр Садовой сообщил, что прилетов по городу не было.

Также мы писали о том, что российские войска в ночь на 15 мая обстреляли Львовскую и Днепропетровскую области. Четыре ракеты РФ попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Кроме того, в ночь на 13 марта российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня, 16 мая.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.