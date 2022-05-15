Стали известны подробности ночного прилета по Львовской области. Четыре ракеты РФ попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщил в Фейсбуке губернатор Максим Козицкий.

По его данным, объект полностью разрушен.

Ракетный удар был нанесен около 04:30.

По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 13 марта российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

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