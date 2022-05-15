В России сообщили об обстреле посёлка Середа Белгородской области, который находится на границе с Харьковской областью. Один мирный житель в результате инцидента получил осколочное ранение.

Об этом рано утром сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграме.

Чиновник утверждает, что обстрел велся с территории Украины, и пообещал опубликовать позже более подробную информацию.

Это уже не первый обстрел Белгородской области. Так, 11 мая Гладков заявлял, что обстреляно село Солохи Белгородского района. По его информации, тогда один человек погиб (точнее, умер в машине скорой помощи), трое были ранены.

Позже появилось видео этого обстрела, на котором люди с криками убегают от снарядов в дом.

Также ранее "Страна" сообщала, что 5 мая губернатор Белгородской области РФ заявил об обстреле двух приграничных населенных пунктов со стороны Украины. Это населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка. В тот день власти зафиксировали разрушения, а жертв и пострадавших среди мирных жителей не было.

А в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде жители слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.