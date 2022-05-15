Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал киевлян и львовян быть более мобилизованными в нынешней ситуации, когда война вроде бы отступила от городов.

Видео обращения Подоляка публикуют Telegram-каналы.

Подоляк напомнил, что война еще далеко не окончена, что Россия накапливает силы для будущих ударов.

"Нет, друзья, война не закончилась, война требует мобилизации всего общества. Я хочу, чтобы это понимали и во Львове, и в Киеве", - заявил Подоляк.

Ранее мы писали, что в Киевской ОВА заявили, что прямой угрозы от России столице нет, но власти готовятся к худшему сценарию.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве разработали план обороны города на случай повторного наступления РФ.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.