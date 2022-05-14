Военное руководство столицы разработало план обороны Киева в случае повторной атаки России с учетом всех недостатков и просчетов при наступлении РФ в начале войны.

Об этом сообщил глава штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук во время телемарафона.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

По словам главы штаба, на случай повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева с учетом всех недостатков и просчетов во время наступления РФ в начале войны.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским относительно подготовки к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - пояснил Сергей Корнийчук.

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