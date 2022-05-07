Мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что вскоре в столице разместят более современные системы противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в интервью Радио "НВ".

"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха - ракетных обстрелах.

Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно.

Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство", - сказал мэр столицы.

Кличко добавил, что военные контролируют ситуацию на границах и области, а мотивация и планы военного руководства Киева не позволят российским оккупантам провести повторное наступление успешно.

Ранее мы писали, что мэр столицы Кличко заявил, что киевлянам можно будет понемногу возвращаться в город после 9 мая.

Также "Страна" сообщала, что США передадут Украине такое вооружение, которое Киев еще не получал.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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