После 9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии "Радио НВ".

"Я рекомендую киевлянам пока не спешить возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Большое количество мин в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной.

Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал Кличко.

Напомним, что а этом году в Киеве городские власти не планируют проведение праздничных мероприятий 9 мая. В этот день в столице усилят патрулирование улиц.

Кроме того, в Киеве не планируют вводить круглосуточный комендантский час на 8-9 мая, как это делают в некоторых других городах Украины. Сейчас комендантский час в Киеве действует с 22 часов до 5 утра.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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