Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter заявил, что Украине не нужна затяжная война с Российской Федерацией. По его прогнозам, боевые действия могут завершиться уже в 2022 году, однако для этого нужна поддержка мирового сообщества.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - сказано в записи Подоляка.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Ранее "Страна" писала, что по словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, переломный момент в войне наступит уже в августе, а большинство битв Украина завершит до конца года. Также Буданов уверен, что по итогам войны Украина вернет все территории страны, признанные международным правом, в том числе и Крым с Донбассом.

Также мы сообщали о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, согласно которому украинцев "ожидают чрезвычайно сложные недели", сколько их будет - неизвестно. Министр полагает, что Украина вошла в новую фазу войны с Россией.