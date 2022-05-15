Прямой угрозы Киеву сейчас нет. Но на случай повторного наступления РФ, которого нельзя исключать, разработан новый план обороны города.

Об этом сообщил глава штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук во время телемарафона.

"Учитывая, что столица - это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию - это повторное наступление", - отметил он.

Он сказал, что новый план учитывает все недостатки и просчеты, допущенные во время первой фазы войны.

"В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - сказал Сергей Корнийчук.

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