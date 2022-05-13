Германия обсуждает возможность поставки в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T SLM с дальностью действия 40 километров и высотой 20 километров.

Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на свои источники.

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, а также противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Bild отмечает, что как только поставку официально одобрят, украинские военные смогут начать обучение использованию системы в Германии.

По данным издания, первая IRIS-T может начать работать в Украине с ноября.

Украина заинтересована в закупке десяти таких систем, однако для их производства может потребоваться 3-4 года.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Пентагона Ллойд Остин считает необходимой поставку Украине систем ПВО С-300.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.