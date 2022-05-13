Ночью российские войска два раза ударили ракетами по Сумской области по приграничному населенному пункту Очкино.

Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий и оперативное командование "ЮГ".

Удар был нанесен после полуночи с территории России. Среди граждан никто не пострадал. Материальный и экологический ущерб подсчитывается.

Напомним, вчера враг за полчаса около 20 раз ударил из тяжелой артиллерии по Сумской области. Погиб человек.

Также сообщалось, что днем ранее войска РФ выпустили две ракеты по Сумской области.

Тем временем, в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.